女優の貫地谷しほり（40）が26日、都内でゲームソフト「バイオハザードレクイエム」の完成披露発表会に出席した。貫地谷は、27日発売のバイオハザードシリーズ新作「バイオハザードレクイエム」で、物語の主人公であるグレース・アッシュクロフトの声を担当。ゲーム作品の声優を務めるのは今作が初めてとなる。バイオハザード事件に初めて関わるキャラクターとなるため、本シリーズ初挑戦の貫地谷が抜てきされた。貫地谷