日本野球機構（ＮＰＢ）などは２６日、ＷＢＣ日本代表に選出していたパドレスの松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のため出場を辞退し、代わって中日の金丸夢斗投手（２３）を追加選出したことを発表した。松井は１９日にパドレスのキャンプで初の実戦形式に登板したが、左脚付け根に異常を発症していた。金丸は背番号２４を背負う。日本代表は当初メンバー入りしていた西武・平良、阪神・石井と救援陣に故障が相次