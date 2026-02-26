女優貫地谷しほり（40）が26日、都内で、「バイオハザードレクイエム」完成披露発表会に登壇した。同作で、ゲームの声優に初挑戦となった。世界中で人気を博している同ゲームシリーズの最新作が完成し、声優に抜てきされた。初めての体験に「光栄な気持ちと、ドキドキしています」と笑顔。ゲームキャラクターへのアフレコは「収録にすごく時間がかかっていたと思います」と振り返った。同作の映像を見て「すごくリアル」と驚きを