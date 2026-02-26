トクリュウのメンバーに捜査情報を漏えいした罪に問われている警視庁の元捜査員の男が、初公判で起訴内容を認めた。警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）は、去年4月から7月、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに、捜査用カメラで撮影した画像や撮影場所などの捜査情報を漏えいした地方公務員法違反の罪に問われている。きょうの初公判で神保被告は、「情報漏洩したことは間違いありません」と