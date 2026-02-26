声優森川智之（59）が26日、都内で、「バイオハザードレクイエム」完成披露発表会に登壇した。世界中で人気を博している人気シリーズの最新作が完成。ゲームの中心的人物、レオンの声を演じている。声優として長くキャリアを重ねているが、「実はもう30年以上前の90年代なんですけど」と切り出し、ゲームの声優初挑戦は「カプコンさんなんです」と同作の製作会社であることを明かし、同社の担当者を驚かせた。声をあてた作品は「