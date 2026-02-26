カインズは2月24日、会員制の建材プロショップ「C’z PRO 江戸川春江店」を、東京都江戸川区にオープンした。C’z PRO江戸川春江店同店は建築プロを支える専門業態として展開する「C’z PRO」の10店舗目で、都内では5店舗目の出店となる。住宅地が集積する東京東部エリアへの初進出を起点に、地域の建築業に携わるプロへのサポート体制を強化する。平日は早朝6時30分から夜20時まで営業し、現場へ向かう前の立ち寄りに対応する。店