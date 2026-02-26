「沖縄に行ったら、キンキンのオリオンビールも、香りの強い泡盛も楽しみたい！」その気持ちはとてもよく分かります。 そのため、「夫は飲む、私は運転」でレンタカー担当にすると、一見スマートに見えますが、実際は“毎晩どちらかが我慢”になりやすいのが悩ましいところです。しかも旅先は時間も体力も限られるので、移動手段の選び方が、そのまま旅行の満足度に直結します。 本記事ではレンタカ&#