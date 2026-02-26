家計の話は、金額そのものより「見え方」でしんどくなることがあります。払う側は「これだけ渡しているのに」と感じやすく、受け取る側は「足りない分を自分が埋めている」と感じやすいからです。 また、食料品や日用品は支出が増減しやすく、感覚だけで判断すると「相場より高いのか」「使い方に偏りがあるのか」が見えにくく、話がかみ合わないことがあります。 そこで本記事では、公的データで相場感を押さえた