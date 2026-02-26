中高生にとって英語学習は、興味のあるテーマであると共に、大きな悩みの種でもあります。その悩みも、「英語の文法が苦手」「長文が読み解けない」など人それぞれ。そこで、中高生が抱えるさまざまな悩みに、英語のプロフェッショナル東進の大岩秀樹先生に答えていただきます。前回の記事で「リスニングが苦手な人は、正確に聞き取れていないわけではなく、そもそも文法を理解していないことがある」というお話をしました