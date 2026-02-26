※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。この記事の画像を見る 世界的にも有名なサイクリングロード「しまなみ海道」を擁し、みかんなどの柑橘類や今治タオル、じゃこ天など、日本中で親しまれている生産物も複数作っている愛媛県。地理的にも産業的にも非常に恵まれたそこが今回のエリアだ。温暖で暮らしやすい土地ともいわれる愛媛に根ざす人々は、一体どんな本を愛しているのだろうか。本棚の一部を覗か