NPBエンタープライズは26日、3月開催の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場予定の侍ジャパン選手に変更があったと発表した。【出場辞退選手】 1 松井 裕樹 選手 (サンディエゴ・パドレス) ※コンディション不良のため出場辞退【追加選出選手】 24 金丸 夢斗 選手 (中日ドラゴンズ)