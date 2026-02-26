楽天グループと楽天銀行は2月25日、フィンテック事業の再編に関する基本合意書を締結したことを発表した。両社は2024年4月1日付で開示した「フィンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ」でフィンテック事業再編に関する協議開始を公表し、その後2024年9月30日付で再編の取り止めを公表していた。2026年2月25日に開催された各社取締役会の決議に基づき、楽天銀行を含む楽天グループのフィンテック事業の再編に向け、