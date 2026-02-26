ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組が、特別報奨金の使い道を明かした。帰国後も多忙な日々を過ごす２人は、２６日に都内で所属先を表敬訪問。この日は国際大会主要４冠「ゴールデンスラム」を達成した記念として木下直哉代表が２人にそれぞれ２０００万円ずつのボーナスを贈呈した。使い道はともに家族だという。三浦は