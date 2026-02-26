京都郄島屋S.C.で開幕した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」の初日となった2月26日、武豊騎手本人が出席するプレス内覧会とオープニングセレモニーが行われた。開店前の会場には多くの報道陣が集まり、JRA吉田正義理事長の挨拶に続いて登壇した武騎手が節目の思いを語った後、テープカットで展示会が開幕。競馬界のレジェンドが歩んだ40年の軌跡を祝う、象徴的な幕開けとなった。会場は京都郄島屋S.C.