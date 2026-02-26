【METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞】 3月3日 予約開始 6月 発売予定 価格：38,500円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」を3月3日に一般店頭予約を開始する。発売は6月を予定し、価格は38,500円。 本商品は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場したモビ