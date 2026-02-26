【モデルプレス＝2026/02/26】フリーアナウンサーの岡副麻希が2月24日、自身のInstagramを更新。娘の食事について公開し、注目を集めている。【写真】33歳フリーアナ「花形にんじん可愛い」数ヶ月ぶりに食べてくれた娘への鱈料理◆岡副麻希、娘への手作りごはん公開岡副は「今日とっても嬉しかったこと」とつづり、写真を投稿。「離乳食完了期あたりから突然お魚はしらすと鮭しか食べてくれなくなってた娘がここ最近また食べてくれ