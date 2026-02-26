RIIZEが日本で快進撃を続けている。RIIZEの新曲『All of You』が日本の各種チャートを席巻し、圧倒的な存在感を放っている。【写真】RIIZE・ショウタロウ、秋葉原を満喫2月18日にリリースされたRIIZE The 2nd Japan Single『All of You』が、2月25日発表の「ラジオ・オンエア・チャート」（集計期間2月16日〜22日／プランテック調べ）で1位を獲得した。発売週からオンエア回数を着実に伸ばし、地方エリアの情報番組ではリクエスト