ボーイズグループWanna One出身の俳優パク・ジフンが、父親に高級外車をプレゼントしたエピソードを明かした。2月25日に韓国で放送されたバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に、パク・ジフンがゲスト出演した。【写真】パク・ジフンの子役時代子役としてデビューし、Wanna Oneのメンバーとしても絶大な人気を博した彼に対し、MCのユ・ジェソクが「22歳の時に、お父さんに車をプレゼントしたって？」と切り出した。これに対