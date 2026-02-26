両親まで巻き込んだ“骨肉の争い”に決着がついた。弟であるパク・スホンの出演料など数十億ウォンを横領した実兄に、懲役3年6カ月の実刑が確定した。【写真】パク・スホン、23歳年下の妻とツーショット2月26日午前、最高裁第1部は、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反（横領）の罪に問われたパク・スホンの実兄パク氏および義姉イ氏の上告審の宣告期日を開いた。この日、裁判所は、パク氏に懲役3年6カ月、イ氏に懲役1年6カ月