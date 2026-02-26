においをしみ込ませた紙片を手にする上田麻希さん。「素敵。魔女みたい」とフォトグラファーがつぶやいた＝2025年11月9日、東京都渋谷区、篠田英美氏撮影 「目に訴える表現を」と求められたら絵を描くだろう。「耳に訴える表現を」と頼まれたら下手でも歌うか楽器を弾けばよさそう。でも、「鼻に訴える表現を」と言われたら……。視覚や聴覚ではなく嗅覚（きゅうかく）に働きかけて、人の心を動かすにはどうすれば良い