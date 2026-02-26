リンクをコピーする

【トランスフォーマー エヴァンゲリオンプライム初号機】 2026年8月下旬 発売予定 価格：11,000円（税込） タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、コラボレーションシリーズ「SYNERGENEX（シナジネクス）」より「トランスフォーマー エヴァンゲリオンプライム初