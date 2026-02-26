普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「沃野」はなんて読む？みなさんは、「沃野」という漢字を見たことがありますか？「沃」という漢字の読み方を知らないと読むのが難しいですよね。歴史や地理の授業で見たことがある人がいるかもしれま