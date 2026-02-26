３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表された。代わって、予備登録投手に入っていた中日・金丸夢斗投手（２３）が急きょ招集されることも決まった。背番号は２４となる。ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンのリリーフ陣から、またも離脱者が出てしまった。過去２大会出場と経験豊富で貴重な救