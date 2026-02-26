フジテレビは２６日、中山美穂さんの特別番組「中山美穂４０周年 −ＴｈａｎｋＹｏｕｆｏｒｔｈｅＭｅｍｏｒｉｅｓ」を２７日深夜１時４５分から放送すると発表した。２４年１２月に急死した美穂さんは、デビュー４０周年を記念したＢｌｕ−ｒａｙＢＯＸが３月４日に発売予定。それを受け、番組では同局に残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で１９８５年のデビュー以来４０年にわたる美穂さんの音楽活動の歩みを