26日の県内は高気圧に緩やかに覆われ各地で4月中旬から5月上旬並みの暖かな朝となりました。飯田市ではウメの花が見頃を迎えています。暖かな日差しを受けて咲くウメの花。26日の朝の最低気温が6.7度と4月中旬並みとなった飯田市座光寺にある元善光寺ではウメが5部咲きとなっています。訪れた人は「いいものですね。匂いが良い」「春が来たなという感じ」Q.:花も一気に進みそうですね？「サクラ咲いちゃうんじゃない？」26日の県内