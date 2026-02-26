お茶の販路拡大につなげようと静岡市の静岡茶市場で茶商を直接招き茶葉の品質を見てもらう「荒茶拝見会」が18日開かれました。これはことし4月以降、静岡茶市場で電子入札取引が導入されることから、販路拡大や新たなマッチングの機会を提供しようとJA静岡市が初めて行ったものです。電子入札取引が導入されると茶市場へ行かなくても入札を行うことができるようになります。拝見会では、JA静岡市管内の収穫時期の異なる本山茶およ