２５日、五輪博物館でメダルを見る傅華氏（左）とバッハ氏。（ローザンヌ＝新華社記者／連漪）【新華社ローザンヌ2月26日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は25日、スイスのローザンヌで、国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ終身名誉会長と会談した。傅氏は次のように述べた。バッハ氏が2019年に新華社を訪問し、IOCが認める国際通信社になったと発表したことは、新華社の専門性と世界的影響力に対する高い評価であ