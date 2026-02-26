寒い冬の朝もなんのその「感覚としてはバイクに最も近いですね」と英国在住のダニエル・グディソンさんは語る。彼の愛車であるケータハム『セブン・スーパーライトR』は、わずか485kgの車体に220psのエンジンを載せたマニアックなマシンだ。【画像】四輪車で味わう究極のピュアドライブ【ケータハム・セブンを詳しく見る】全35枚「サイドウィンドウもフロントガラスもありません。0-97km/h加速は3.5秒、0-160km/hは8.2秒。1.8Lエ