俳優の小池徹平（40）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。お気に入りの人気外食チェーンについて語った。この日は小池が大好きだという「餃子の王将」の人気メニューBEST5を当てる企画を実施。同店について「子供の頃からお正月に食べていたくらい大好き」と明かした。全国に700店舗以上を有し、看板メニューの餃子は1日約200万個が食される。他にも定番のチャーハンやなめらかなあん