元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が25日、自身のSNSを更新。大根1本を使って4品の料理を作ったことを報告し、家族から大好評だったメニューを公開した。【写真】「真似したい」大根の皮まで1本を使った、渡辺美奈代の“大根料理”4品渡辺は「大根料理」と題したブログで、「大根を1本使って大根料理4品を作りました！」と紹介。公開された写真には、味がしみ込んだ大根と手羽元の煮物、大根の