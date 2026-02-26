ハーゲンダッツ ジャパンは、定番ミニカップ8商品を7年ぶりに刷新し、5月から順次新パッケージへ切り替える。フレーバーそれぞれの魅力を直感的に伝えるデザインを採用し、ブランドの上質感をより際立たせる狙いだ。新たなブランドテレビCMの展開も予定している。【写真】見たことある？1985年のレース模様をあしらったデザインほかパッケージの歴史今回デザインが刷新されるのは、『バニラ』『ストロベリー』『グリーンティー