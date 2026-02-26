エレベーターが緊急停止する事故があった、東京スカイツリーは4日ぶりに展望台の営業を再開しました。アナウンス「お客さまの安全が確認できたので、ただ今より営業を再開します」東京スカイツリーは22日夜にエレベーターが緊急停止し、乗っていた20人がおよそ6時間閉じ込められる事故があり、3日間、臨時休業していました。運営会社は事故のあったエレベーター以外の3基は安全が確認できたとして、26日午前10時に展望台の営業を再