滋賀県東近江市で26日朝、傷害事件の容疑者を逮捕しようとした警察官が、容疑者の男にドライバーのようなもので刺された。容疑者は午前11時すぎ確保されたという。警察によると26日午前8時半ごろ、警察官が傷害事件の容疑者として増倉順二容疑者（53）を逮捕しようと東近江市五個荘簗瀬町の自宅を訪ねた。すると、増倉容疑者は警察官の腕をドライバーのようなもので刺し、茶色の軽自動車に乗って逃走した。他人の住宅敷地内に隠れ