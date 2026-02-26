ちいさな高級SUV！トヨタの台湾法人は2026年2月6日、SUVタイプの新型バッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー」を現地で発売しました。アーバンクルーザーは、トヨタとスズキが電動車領域での協業によって誕生したBEVです。スズキ初のBEV「eビターラ」と兄弟車関係にあたり、インドで生産されます。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型SUV「アーバンクルーザー」です！ 画像で見る（77枚）ボディサイズは全