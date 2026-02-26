2月25日（水）に放送した「インダストリー7.0」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】若林正恭(オードリー)が異常気象による”食料危機の克服”を目指す技術の裏側に迫る！異常気象による食料危機の克服を目指す技術の裏側と、開発に懸ける起業家たちの情熱を、スタジオトークとVTRを通じて詳細に描く。今回は、気候変動に伴う食料の供給不全と価格高騰という喫緊の課題に対し、AIを活用した自動受粉ロボッ