私はアユミ（40代）。父の手術が控えていて手術当日は付き添ってほしいと母から連絡をもらいました。しかし急なことで旦那・セイジ（40代）の仕事の都合がつきませんでした。わが家にはマサト（中1）、アスカ（小3）と2人の子どもがいて、子どもたちだけで留守番させるなんて数時間でも、ましてや1泊なんて考えられなかったのです。父の手術の付き添いには母のほかに兄・タカオミ（40代）と兄嫁・リコ（40代）さんもいるのだから大