「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。2月20日(金)に放送された「春日初MC！ 爆盛り汁なし担々麺でハンターに勝ったら10万円」の内容をプレイバック。【動画】＜総重量5kg＞爆盛り汁なし担々麺！イケメンマッチョが巨大肉を丸かじり新世代ハンター・Ryuと、オリンピックアスリートコンビが爆食バトル！“爆食マッチョ”ことRyuに挑むのは、パリ五輪レスリング女子フリースタイル76キロ級金メダリストの鏡優翔と、リオ五輪