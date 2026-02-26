今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみた』というあるびここさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）樹脂粘土を使ってスプラトゥーンのステッカーのチョコレートを作りましたこんなチョコレートが欲しい！と言う欲望を叶えてみたので楽しんで見ていただけたら幸せです！スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみたスプラトゥーンに登場するステ