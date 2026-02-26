聴覚障がい者がプレーする『デフサッカー』の日本代表選手が、新発田市の児童と交流しました。 山形県出身で上越市を拠点に活動している齋藤心温(しおん)選手。2025年11月、日本で初めて開かれた聴覚障害があるアスリートが出場する『デフリンピック』のサッカーで銀メダルを獲得しました。 25日、新発田市の紫雲寺小学校で3・4年生90人と交流しました。 ■4年生 「これからあのうまさを見習っ