佐世保市内の飲食店で食中毒が発生し、佐世保市は3日間の営業停止処分としました。 25日から27日まで3日間の営業停止処分を受けたのは、佐世保市本島町の飲食店「鳥きん」です。 2月14日、とり刺しや焼き鳥の盛り合わせなどを食べた11人が腹痛や下痢などを発症。 佐世保市保健所が便を調べたところ、このうち9人から食中毒菌「カンピロバクター」が検出されました。 保健所によりますと、原因となりうる共通した食べ物は