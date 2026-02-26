勤務していた学校で、少女にわいせつな行為をした疑いで逮捕された高校教諭の男が26日朝、送検されました。広島地検に身柄を送られたのは、広島市立高校教諭の男（37）です。警察によると男は2024年3月、当時勤務していた広島市内の学校で、10代の少女が16歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑いです。調べに対し、容疑を認めています。当時勤務していた学校では26日午後、保護者説明会が開かれる予定で、対応や対策につい