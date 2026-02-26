佐世保市の60代の男性が約300万円相当の暗号資産をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは、佐世保市の60代の男性です。 警察によりますと、男性は去年6月頃、インスタグラムで知り合った人物からLINEを通じて「投資で100パーセントの利益を得ることができる」などとうそのメッセージを受け取りました。 その後、指示されたアプリから暗号資産を購入し送金したところ利