地面反力というと、インパクトで強く踏んでいるイメージがあるが、アドレスで姿勢を保って地面に立っているだけで反力は発生している。ティーチングプロの安岡幸紀とフィジカルトレーナーの山縣竜治はそう口をそろえる。平均飛距離200ヤードのアマチュア、中阪健一さんが地面反力を教わったら、なんと短時間で30ヤードも飛距離が伸びた。反力が使えるテークバックのポイントを、詳しく教えてもらった。【連続写真】左足で踏みなが