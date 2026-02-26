＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアンシリーズ第2戦が進行中。日本勢は10人が出場している。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイング先週の「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜が、日本時間午前11時10分に1番からティオフ。2オン2パットのパーで滑り出した。山下美夢