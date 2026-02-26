テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第8話（通算55話）「東京第1結界（2）」が、きょう26日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじ、日車寛見のキャラクターポスターが公開された。【画像】こわすぎ…！日車寛見も登場する『呪術廻戦』第3期第8話場面カット第8話では、100点を持つ死滅回游泳者(プレイヤー)・日車寛見は、かつて弁護士として、信念をもって活動して