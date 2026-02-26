お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。“等身大”の食卓ショットを披露した。【写真】「お皿に移し替えませんよ？笑」トレーに入ったままの刺し身が並ぶ食卓披露の藤本美貴藤本は「夜ご飯」と書き出し、数々のおかずが並ぶにぎやかな食卓の写真をアップ。その中にはパックのまま並べられたお刺身もあり、自ら「え？お刺身??お皿に移し替えませんよ？笑」