大阪市福島区の、大阪地検などの入る建物の入口にある「検察庁」の看板が、赤く落書きされているのが見つかりました。警察によりますと、２月２６日午前９時４７分ごろ、警備員から「看板を赤ペンキで落書きされた」という内容の通報がありました。「検察庁」の文字の周辺が、赤色の塗料で塗られていたということです。特に何かの文字などではないということです。警察は、現場にいた男を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しまし