バーガーキングは、あす27日から期間限定で『スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』の3商品を発売する。人気商品「アボカドワッパー（R）」の新作として、6種のハーブ＆スパイスを使用した特製サルサソースを合わせたピリ辛仕様で展開する。【写真】最大160円お得に「オールデイ・キング」のラインアップがリニューアル