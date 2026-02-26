漫画『とある科学の超電磁砲』（レールガン）が、3月27日発売の連載誌『月刊コミック電撃大王』5月号にて最終回を迎えることが発表された。2007年の連載スタートから約19年の歴史に幕を下ろす。【画像】ついに完結へ！『とある科学の超電磁砲』最終話直前のページ『とある科学の超電磁砲』は、ライトノベル『とある魔術の禁書目録』のヒロインの一人・御坂美琴を主人公としたスピンオフ作品。世界の法則を捻じ曲げて超常現象を