乃木坂46の3期生で現キャプテンの梅澤美波さんが2月25日夜、自身の公式ブログを更新。41枚目シングルの活動をもってグループを卒業することを発表しました。 【写真を見る】【 乃木坂46・梅澤美波 】卒業発表「今なら大好きなまま、去ることができそうです」9年半の活動に終止符5月21日に卒業コンサート開催へ梅澤さんは「もう誰一人として、驚きはないかもしれないですね」と前置きしながらも、卒業への切実な思いを